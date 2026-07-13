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Van más de 4.500 víctimas mortales del doble terremoto en Venezuela

Estos sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una víctima mortal extraída de los restos de un edificio.

El doblete sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado 4.561 personas fallecidas, 16.740 heridas, 17.907 sin vivienda y 190 edificaciones colapsadas, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional de ese país suramericano, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el parte oficial difundido por el funcionario, desde el primer día de la tragedia, 6.462 personas han sido rescatadas de entre los escombros, se ha atendido a 128.324 familias y se han dispuesto 107 campamentos transitorios, en los que permanecen alojados 20.231 ciudadanos.

Los velorios son masivos en Venezuela.

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