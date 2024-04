VIDEO: Se abre un socavón en un centro comercial en China y ‘se traga’ a una mujer

Al menos dos personas resultaron heridas en la ciudad china de Zhenjiang, después de que un socavón se abriera repentinamente en el segundo piso de un centro comercial, recoge la prensa local.

Las imágenes del incidente, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo, fueron difundidas recientemente en redes sociales. En el video se ve a una mujer caminando por una tienda de ropa cuando, de repente, el suelo cede bajo sus pies y ella y dos percheros llenos de ropa caen por el agujero al primer piso.

Shocking footage shows the moment a woman is swallowed up as the floor of a shopping center in the Chinese city of Zhenjiang suddenly collapses.

A construction worker, who was on the floor below at the time of the collapse, and the woman were both trapped but subsequently… pic.twitter.com/2O6diLPcIT

