Yolanda Díaz se lanza contra Díaz Ayuso por defender a Julio Iglesias al decir que “Está del lado del machismo”

Las denuncias por agresión sexual y acoso laboral contra el cantante Julio Iglesias derivaron en una crítica de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), por no condenar la actitud del artista. Según dijo, se puso “del lado de la violación de los derechos humanos” y del “machismo” al estar “de forma pasiva del lado del agresor”.

La disputa se inició tras la publicación de un mensaje de Díaz Ayuso en su cuenta de X, en el que afirmó que “la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”. Para justificar su postura, expuso que “las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda”.

De esta manera, se paró en la vereda opuesta a Díaz, quien advirtió que el Gobierno le podría retirar al cantante la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le otorgó el Ministerio de Cultura en 1988. “Retirarle la medalla no es vulnerar la presunción de inocencia, porque una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad ética que uno tiene, y creo que esto requiere una actuación ejemplarizante”, explicó Díaz durante una entrevista con TVE.

Además, apuntó que “parece que para el PP hay posiciones que no merecen la condena”. “Me preocupa más [Alberto Núñez] Feijóo, ¿se siente cómodo con las declaraciones de la señora Ayuso?”, se preguntó.

El propio líder del PP, en tanto, manifestó que estaba “muy sorprendido” por las acusaciones y pidió que la Justicia avance y diga “exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo”, a la vez que calificó como “muy graves” las denuncias presentadas por dos mujeres. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también del PP, descartó retirarle la Medalla de la Comunidad al cantante.

“La investigación da terror”

La vicepresidenta también defendió que “todos los dirigentes políticos deberían comprometerse con los derechos humanos de las mujeres”. “La investigación que estamos conociendo da terror, se concentran todas las vulneraciones de derechos humanos en mujeres que estaban en una posición de debilidad extrema”, remarcó.

Por último, instó a las víctimas a que “prosigan” con las denuncias contra la violencia machista y aseguró que las mujeres están “hartas del maltrato sistémico”.

A comienzos de este mes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta de las mansiones de Iglesias en Punta Cana, República Dominicana, y en Lyford Cay, Bahamas, acusaron al cantante de haberlas agredido sexualmente y maltratado laboralmente en 2021.

Según afirmaron, atravesaron momentos de control, acoso y terror, además de abuso de poder, vejaciones, humillaciones y abuso sexual. Los hechos narrados sucedieron cuando el artista tenía 77 años y la más joven de las mujeres que relataron los abusos tenía 22.