7 desaparecidos en España en Comunidad Valenciana y Albacete por inundaciones y el Ejército se moviliza

La línea de Cercanías entre Barcelona y Castellón está cortada por la caída de un camión en las vías y tampoco funciona el AVE entre Valencia y Madrid

ARA – Se informa de ríos desbordados, casas inundadas, un tornado y muchos destrozos. Éste es el balance del segundo día de lluvias intensos en la Comunidad Valenciana y en algunas zonas de Andalucía y de Castilla-La Mancha (sobre todo Albacete). De momento, el temporal dejó al menos a siete desaparecidos en Valencia y Albacete.

El primero es un camionero valenciano del que no se sabe nada, después de que esta mañana haya cruzado un barranco en Benimodo, en la Ribera Alta. Según el Ayuntamiento de L’Alcúdia, los bomberos llegaron a localizar el vehículo, pero el trabajador ya no se encontraba en el interior del camión y su teléfono móvil no está operativo. La situación es caótica, las comunicaciones fallan y las autoridades no se atreven a realizar balances definitivos de desaparecidos. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, admitió que existe “falta de información” y que, de momento, no hay confirmadas víctimas mortales.

Tornado fa uns minuts entre Carlet i Alginet (la Ribera Alta). Pareix que els danys són quantiosos. Desconeixem l’autor del vídeo. pic.twitter.com/K499sbQ3vq — AVAMET (@avamet) October 29, 2024

Los otros seis desaparecidos son de Castilla-La Mancha, según ha confirmado la delegada del gobierno a la comunidad, Milagros Tolón, en declaraciones a Efe. Dos de estos últimos desaparecidos son trabajadores municipales de Letur, una población de Albacete. La búsqueda de estas personas continuará esta noche mediante drones que incorporen cámaras nocturnas y detección de foco de calor. A las desapariciones se suma el hecho de que las comunicaciones fallan en diversas poblaciones y, por tanto, es difícil contactar con los conocidos.

Pareix que la riuada s’acaba d’emportar un pont a Paiporta. Impressionant! Ens arriba el vídeo per WhatsApp i desconeixem l’autor. Molta precaució a les rambles, rius i barrancs. A Paiporta no plou però l’aigua els arriba de més cap amunt. pic.twitter.com/LPWrqFtdCQ — AVAMET (@avamet) October 29, 2024

Este martes por la noche, el gobierno español ha constituido un comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA en el litoral mediterráneo y Albacete, a fin de coordinar los trabajos de respuesta y asistencia. Está previsto que este miércoles el comité esté presidido por el presidente español, Pedro Sánchez, una vez regrese de su viaje oficial a la India.

Calle de la Rambla de Utiel , corre WhatsApp. Bt pic.twitter.com/GIvMqSDxOd — Antonio Clemente (@tonicapote67) October 29, 2024

El fenómeno comenzó el lunes sobre todo en las localidades del norte de la Comunidad Valenciana, pero este martes la situación ha empeorado de forma generalizada. De hecho, la Unidad Militar de Emergencia (UME) se ha movilizado hasta Utiel frente al desbordamiento del río Magro. Los problemas que ha provocado en la zona ha hecho que el helicóptero de los Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia trabaje para realizar rescates ante la dificultad para acceder por tierra a causa de las inundaciones.

El fuerte temporal y las inundaciones también complican mucho la movilidad. A media tarde un camión ha perdido el control en la AP7 y se ha caído desde un puente a la vía por donde circulan los trenes de la C-6 de Cercanías que conectan Barcelona con Castellón. El accidente se produjo entre las estaciones valencianas de Burriana y Nules y, sumado a las fuertes tormentas registradas en la zona, provocaron que en estos momentos todavía esté interrumpida la circulación de trenes.

Por otro lado, este mediodía un tren AVE que realizaba el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en la localidad malagueña de Alora, mientras que varios trenes que realizaban la ruta Madrid-Valencia han sido suspendidos a causa del temporal durante la tarde. Ahora mismo esta ruta se encuentra suspendida. Al mismo tiempo Aena informó de que las lluvias están afectando al aterrizaje y al despegue de aviones en el aeropuerto de Valencia. Por el momento, se han desviado doce vuelos y se han cancelado una decena.