Un sobrino de Francisco logra viajar a Roma para despedir a su tío gracias a un gesto generoso

Un funcionario aseguró que la familia rechazó el apoyo de las autoridades.

Mauro Bergoglio, sobrino del papa Francisco, ha logrado viajar a Roma para participar en el sepelio de su tío gracias a la donación de una agencia de viajes, ya que había advertido que no tenía dinero para costearse el vuelo de avión ni el hospedaje.

Sin embargo, el caso derivó en una polémica contra el secretario de Culto y Civilización del Gobierno de Milei, Nahuel Sotelo, quien salió al paso de las críticas que se desataron ante la supuesta falta de apoyo de las autoridades a la familia de Francisco en Argentina.

La controversia comenzó el lunes, el día que falleció el papa, ya que Mauro reveló en varias entrevistas que le gustaría viajar a Roma para despedir a su querido tío, pero que no tenía “plata”.

Varios periodistas criticaron al Gobierno, argumentando que debería costear el viaje a los familiares de Francisco, o sumarlos en la comitiva oficial que este jueves partirá hacia El Vaticano y que estará encabezada por el presidente Javier Milei.

Este miércoles, el periodista Luis Novaresio, quien había entrevistado a Mauro, dio a conocer que, a raíz de la nota, la dueña de una empresa de viajes había decidido donarle al sobrino de Francisco dos pasajes de avión con hospedaje incluido.

Contraataque oficial

Sin embargo, esta noticia no aplacó as críticas contra el Gobierno, por lo que Sotelo contraatacó con un duro mensaje contra la prensa.

“Le pido a los periodistas, de buena fe, que antes de salirse a poner una capa de ‘héroes’ de pacotilla, infórmense. Porque la verdad es que a algunos no se les cree ni un poco que estén afligidos por la pérdida del papa Francisco”, acusó.

Luego contó que, desde antes del fallecimiento del papa, él había contactado con la familia Bergoglio para ponerse a su disposición.

“Jamás hice esto público, ya que para mí hay cosas con las que no se hace política. También estuve en contacto durante estos días. Hoy cuando aterricé en Roma me encuentro con algún que otro periodista con ganas de usar la muerte del papa Francisco como bandera política”, dijo al revirar las críticas por la supuesta desatención del Gobierno hacia los familiares.

Por esa razón, agregó, llamó de inmediato a José Bergoglio, un sobrino del papa, hijo de María Elena, su única hermana viva, quien le aseguró que la decisión de ambos era seguir el ejemplo de Francisco y no gastar en un viaje a Roma.

“También me expresó en nombre de él, de su hermano y de su mamá el lamento por la utilización de la muerte del papa Francisco para otros motivos. Quiero pedir una cosa, respeten el duelo de una familia, respeten el duelo del pueblo católico, respeten el duelo de un pais que ha perdido a uno de sus hijos. No hagan política o periodismo a costa de cualquier cosa”, exigió, si bien, en realidad no fue José, sino Mauro, otro sobrino de Francisco, el que pidió apoyo para ir al velorio de su tío.