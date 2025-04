Revelan audios inéditos de Francisco: “Señor, si me querés hacer una gauchada, que no me duela”

En 2019, el sumo pontífice compartió una entrevista cómo fueron sus últimos días en Buenos Aires antes de salir elegido en el conclave.

El canal argentino Telenoche difundió este miércoles audios inéditos de una entrevista que el periodista Nelson Castro realizó al papa Francisco en 2019 en el Vaticano. Hasta ahora, estas grabaciones no se habían hecho públicas por petición expresa del sumo pontífice, fallecido el pasado lunes a los 88 años.

En la entrevista, el papa Francisco comparte detalles sobre los días previos a su elección como líder de la Iglesia católica. “Me había adelantado ya a prepararme la pieza en el hogar sacerdotal. Quedó preparada. Una pieza normal, como la de cualquier cura ahí. Y ya pensaba ir a confesarme a Flores. Ya tenía el plan hecho”, empezó diciendo el sumo pontífice.

“Hasta el punto que antes de venir al conclave, el día antes, llamé al nuncio y le dije: ‘mire, voy mañana, voy a bajar mañana, ¿usted quiere que le lleve alguna cosa?'”, continuó, señalado que el nuncio acudió al entonces Jorge Mario Bergoglio y le trajo unas cartas. “‘¿Y cuándo vuelve?’, [preguntó el nuncio]. Le dije: vuelvo el sábado anterior al Domingo de Ramos, porque ningún papa va a asumir en Semana Santa”, dice el sumo pontífice en dichos audios, confiado en que no sería elegido.

Asimismo, dio a conocer que había escrito el sermón para la misa del Jueves Santo y se lo había dejado preparado al arzobispo auxiliar. El papa Francisco también explicó que había presentado su renuncia como obispo de Buenos Aires dos años antes, al cumplir los 75, y que el papa Benedicto XVI le había extendido el cargo por un par de años más.

“Errores se cometen”

En un instante de la conversación, Nelson le pregunta si siente nostalgia de Argentina, su país de origen. “¿Extraña?”, le preguntó el periodista. “¿Sabes que no?”, sorprendió Francisco en su respuesta. “Como que haber vivido 76 años allí, siempre pienso con simpatía, porque la quiero a la patria, con mucha simpatía, pero no siento esa ansia de volver, no extraño”, añadió.

“¿Se siente solo?”, le preguntó Nelson Castro. “No, para nada”, respondió el papa, con una sonrisa que se adivina en la voz. Y a continuación comentó que en la residencia Santa Marta encontró una forma de convivencia comunitaria que no había anticipado en el Vaticano. “Yo no hubiera aguantado vivir en el departamento del papa solo”, dijo.

Entretanto, el periodista le preguntó cómo vivía el error. “Y errores se cometen”, reconoció el papa Francisco que se sinceró al decir: “Y el error lo vivo con pena, con arrepentimiento y trato de repararlo, eso sí, cuando se puede reparar”.

Finalmente, Nelson Castro interrogó al papa Francisco sobre su relación con la muerte, a lo que él respondió que no le inquieta. “Lo único que le pido a Jesús es: ‘Señor, si me querés hacer una gauchada, que no me duela’. Porque en eso soy […] un poquitito cobarde para el dolor”, admitió. Ante la pregunta de si se imagina morir siendo papa, respondió entre risas que no tiene otra opción y concluyó diciendo que, aunque, eventualmente, tuviera que renunciar, no se veía viviendo nuevamente en Argentina.

Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, falleció este lunes a los 88 años en su residencia privada de El Vaticano a consecuencia de un ictus. En los últimos meses, el jefe de la Iglesia católica atravesó un cuadro respiratorio severo que lo mantuvo internado en el hospital.