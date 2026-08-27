CNN: EE.UU. planea enviar otro portaviones para una larga misión en Oriente Medio

Washington planea desplegar en Oriente Medio el portaviones USS Theodore Roosevelt para cumplir una misión en la región, informó este jueves CNN citando a funcionarios al tanto de los planes.

Según el canal, el buque zarpará con su contingente de 5.000 efectivos en las próximas semanas.

Se prevé que la misión dure al menos siete meses.

Al mismo tiempo, el USS Abraham Lincoln, que ha afrontado un despliegue récord de nueve meses, incluidos varios en Oriente Medio, y ha sido objeto de preocupación por las condiciones a bordo, está regresando a EE.UU.

Con el pasar de los meses en el mar, desde el USS Abraham Lincoln han surgido reportes de las precarias condiciones que reinan al interior del barco, incluidas la escasez de insumos básicos y el deterioro de la salud mental de la tripulación.