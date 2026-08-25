Hermana de poderoso capo capturado por la DEA se convierte la reina de un famoso carnaval

La comparsa boliviana Las Tremendas anunció a través de sus redes sociales que Tatiana Marset, hermana del peligroso narco Sebastián Marset, será su reina para el famoso Carnaval 2027 de Santa Cruz de la Sierra.

En el video de presentación, la joven uruguaya agradeció la designación y dijo sentirse muy contenta de colaborar con la agrupación, refiere El País de Uruguay. “Les prometo que haremos un carnaval súper bello”, aseveró.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Tatiana por aceptar con tanta alegría, cariño y entusiasmo, ser nuestra hermosa reina de Las Tremendas de 2027”, escribió la comparsa en el comunicado, citado por los medios. Y agregó: “Tu belleza, tu alegría y esa energía tan especial que transmites representan el espíritu de Las Tremendas: amistad, unión, diversión, pasión y amor por nuestro Carnaval”.

Tatiana Marset fue elegida como reina de la comparsa Las Tremendas para el Carnaval 2027 en Santa Cruz. Así agradeció el nombramiento en las redes sociales. pic.twitter.com/TMieb4qT6r — Correo del Sur (@correodelsurcom) August 23, 2026

¿Quién es Tatiana Marset?

Marset Alba fue detenida el pasado 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, en el mismo operativo coordinado con la DEA que capturó a su hermano, señalado como líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU).

La Justicia boliviana la investiga por presunta asociación para delinquir, porte ilegal de armas, legitimación de ganancias ilícitas y encubrimiento, al considerar que integraba la estructura criminal, precisa la prensa local. Su defensa afirma que, al momento de la captura, ella estaba de visita en el país y niega cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Tras varios meses en prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, entre julio y agosto de 2026, la joven obtuvo la detención domiciliaria nocturna, con arraigo, control y presentaciones periódicas, es decir, puede trabajar y hacer actividades durante el día, con el compromiso de permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 6:00, bajo monitoreo policial.

La hermana del capo Marset ha expresado su intención de cursar la carrera de Derecho y reside en la vivienda de una de sus abogadas en Santa Cruz: “No me voy a escapar, no hablaré de mi hermano, voy a estudiar”, dijo entonces.

El capo más perseguido

Sebastián Marset era uno de los criminales más buscados del Cono Sur. Autoridades de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y EE.UU. le atribuyen vínculos con organizaciones delictivas como el Clan Insfrán paraguayo y el brasilero Primeiro Comando da Capital (PCC), además de la coordinación de envíos de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa.

También ha sido vinculado a la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, en 2022. La DEA llegó a ofrecer hasta dos millones de dólares por información sobre su paradero.

Tras su captura en marzo pasado, el capo fue extraditado de inmediato a territorio estadounidense, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración para el tráfico de cocaína y, desde junio de 2026, conspiración narcoterrorista. Su juicio está previsto para enero de 2027 en Virginia.