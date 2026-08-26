Lo que responde Trump sobre la visita del jefe de la CIA a Moscú

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado la visita a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe, que tuvo lugar este martes.

“¿Podría explicarme por qué nuestro director de la CIA voló en plena noche para reunirse con los rusos?”, preguntó al mandatario el periodista Glenn Beck.

El jefe de Estado respondió que se trata de “una especie de rutina”. “Lamento decepcionar a la gente”, dijo y agregó que le gustaría que el conflicto ucraniano termine pronto, reiterando que “nunca habría comenzado si él hubiese sido presidente” en 2022.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que no hubo contactos entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el director de la CIA, John Ratcliffe, durante su visita. “Solo puedo decirles que sí hubo contactos a través de los servicios especiales. No se produjeron reuniones con el presidente de Rusia. Eso es todo lo que puedo decir sobre este asunto. Por supuesto, al presidente Putin se le informa de todo sin demora”, señaló Peskov.

El vocero indicó que, por ahora, es prematuro hablar de hasta qué punto estos contactos influirán en la salida de la “profundísima crisis en la que se encuentran” las relaciones ruso-estadounidenses.

“Los contactos en sí mismos entre los servicios especiales son un fenómeno positivo y un proceso positivo. Estos contactos a menudo continúan incluso en los momentos más difíciles de las relaciones bilaterales”, dijo.

El último contacto conocido públicamente entre Ratcliffe y altos funcionarios rusos tuvo lugar en marzo de 2025, cuando el director de la CIA habló por teléfono con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR, por sus siglas en ruso), Serguéi Naryshkin.

En aquel momento, el SVR declaró que Rusia y Estados Unidos acordaron mantener el diálogo para “promover la estabilidad y la seguridad internacionales, así como reducir las tensiones en las relaciones entre Moscú y Washington”.

Avión llegando a Moscú…