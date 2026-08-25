Filtración masiva de Grand Theft Auto VI: Rockstar emprende acciones legales y mantiene su debut en Netflix pese al ataque de ‘CyberLeek’

La cuenta regresiva para el lanzamiento más esperado de la industria de los videojuegos se ha visto empañada por una nueva vulneración cibernética. Un actor o colectivo bajo el pseudónimo de “CyberLeek” ha filtrado en internet metraje inédito de Grand Theft Auto VI, a tan solo tres meses de su estreno mundial fijado para el 19 de noviembre, según ha revelado Bloomberg a través de fuentes cercanas al desarrollo.

El material expuesto pertenece a una versión funcional del videojuego, el cual se ambienta en una versión ficticia de la ciudad de Miami. En las secuencias filtradas se observa a uno de los personajes principales realizando diversas actividades en el mapa: conduciendo por la urbe, enfrentándose a golpes con otros individuos, sintonizando la radio e ingresando a una avioneta, entre otras mecánicas de juego. Varios de estos clips audiovisuales han sido difundidos con marcas de agua que promocionan una supuesta criptomoneda creada por los mismos perpetradores del ataque.

Rockstar shows GTA 6 officially on Thursday. Someone has been showing it first all week. Take-Two has subpoenaed Microsoft and Discord for records tied to the spread of the leaks. Bloomberg says Rockstar is rattled. The leaker, known as cyberleek, put out footage that convinced… pic.twitter.com/uWnR3B7lZW — NPC Guy (@corj1k) August 22, 2026

La contraofensiva legal y el evento de Netflix en pie

A pesar del golpe publicitario, Rockstar Games ha decidido no modificar la presentación oficial de las primeras secuencias del videojuego, programada para este 27 de agosto en la plataforma Netflix. En paralelo, el equipo de investigación de la desarrolladora trabaja a toda velocidad para identificar al autor de la filtración y sus abogados ya han solicitado formalmente información clave a gigantes tecnológicos como Microsoft y Discord para rastrear la procedencia de los archivos.

Este incidente reabre heridas recientes dentro de la empresa, siendo la segunda gran intrusión no autorizada que sufre el proyecto. En 2022, el colectivo de piratas informáticos Lapsus$ ya había expuesto públicamente el desarrollo de GTA VI en una etapa muy temprana. Aquella primera crisis obligó a Rockstar a aplicar medidas estrictas de seguridad para su equipo de desarrolladores, incluyendo la polémica cancelación definitiva del teletrabajo. El hecho de que, pese a este blindaje presencial, se hayan vuelto a revelar fragmentos confidenciales ha generado un profundo sentimiento de frustración entre los creadores del estudio.

ANOTHER gameplay leak from Cybeerleek, The Beach. That’s 13 gameplay leaks now… 💀 This is getting INSANE.#gta6 #cyberleek #gta6leak pic.twitter.com/3iQuIwU6l9 — GTA 6 Report (@GTA6ReportX) August 25, 2026

Resiliencia comercial e institucional

Con todo, el imponente negocio detrás del título parece mantenerse inalterable. El lanzamiento comercial del 19 de noviembre no corre peligro gracias al altísimo volumen de reservas anticipadas que ya registra el juego a nivel global. En un intento por contener el impacto moral dentro de las oficinas, un alto ejecutivo de la firma envió un mensaje interno en el que criticó duramente a los responsables del hackeo y elogió la dedicación del equipo de desarrollo, instándolos a seguir avanzando con firmeza hacia la fecha de estreno.