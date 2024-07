Congreso de EEUU exige explicación del Servicio Secreto tras tiroteo de Trump

Mientras el país se enfrenta a las consecuencias del intento de asesinato del expresidente Donald Trump en Pensilvania el sábado, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha sido objeto de un intenso escrutinio por permitir que el presunto asesino llevara un rifle a unos pocos cientos de pies del podio donde Trump estaba hablando.

Miembros de la administración Biden y legisladores de alto rango en el Congreso han dicho que exigirán respuestas de la agencia, que tiene la responsabilidad principal de proteger a los presidentes actuales y anteriores, sus familias y otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, describió el lunes el atentado como “un fracaso” del Servicio Secreto, bajo supervisión de la agencia federal.

Los miembros del Congreso, y particularmente los aliados republicanos de Trump en la Cámara de Representantes, prometieron obtener respuestas de la agencia, programando audiencias y exigiendo información de la agencia.

James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, escribió en X que “los estadounidenses tienen preguntas después del intento de asesinato del presidente Trump en Pensilvania”. Dijo que su comité “está trabajando para obtener respuestas”.

En los momentos previos al ataque, Trump estaba hablando en un mitin de campaña en un escenario al aire libre en Butler, Pensilvania. La concentración se llevó a cabo dentro de un área segura, pero justo fuera del perímetro de seguridad, el techo de un edificio de un piso ofrecía una línea de visión clara hacia el podio.

Los informes de testigos oculares y el video de la escena indican que unos minutos después de que Trump comenzara a hablar, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, subió al techo con un rifle semiautomático estilo AR-15. Crooks tomó una posición de tiro a unos 137 metros del podio. El alcance efectivo del rifle, millones de los cuales están en manos de civiles estadounidenses, es superior a 457 metros.

Los espectadores advirtieron a los agentes la presencia de Crooks en el edificio casi dos minutos antes del ataque. Sin embargo, a pesar de la presencia de cuatro equipos de contrafrancotiradores en la escena, Crooks pudo disparar varios tiros, hiriendo levemente al expresidente en el oído derecho, matando a un asistente al mitin e hiriendo gravemente a otros dos antes de ser asesinado por disparos de un francotirador del Servicio Secreto.

El ataque fue la primera vez que un presidente actual o anterior de Estados Unidos resulta herido por un presunto asesino desde que Ronald Reagan fue baleado por John Hinckley Jr. en 1981, un ataque al que sobrevivió.

En una aparición el domingo en NBC, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, prometió que los legisladores exigirían información sobre los arreglos de seguridad que permitieron que se llevara a cabo el ataque.

“El Congreso hará una investigación completa de la tragedia (…) para determinar dónde hubo fallas en la seguridad y cualquier otra cosa que el pueblo estadounidense necesita saber y merece saber”, dijo Johnson.

Comer le dijo a Fox News el lunes que había programado una audiencia para el 22 de julio en la que espera que testifique la directora del Servicio Secreto, Kimberly A. Cheatle. Dijo que en los días venideros espera que Cheatle haya reunido información significativa sobre las circunstancias del ataque.

Según informes de prensa, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, habló con Cheatle el domingo y le exigió que proporcionara a su comité una amplia documentación relacionada con el incidente.

Green también envió una carta a Mayorkas que decía, en parte: “No se puede subestimar la gravedad de esta falla de seguridad y este momento escalofriante en la historia de nuestra nación. Esto plantea serias preocupaciones sobre cómo un tirador pudo acceder a una azotea dentro del alcance y la línea de visión directa de donde el presidente Trump estaba hablando”.

Se espera que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes lleve a cabo una tercera investigación. El domingo, el presidente del comité, Mike Turner, apareció en CNN y elogió la dedicación de los agentes del Servicio Secreto, varios de los cuales protegieron a Trump con sus propios cuerpos mientras era sacado del podio el sábado.

Sin embargo, dijo que tras el tiroteo, hay muchas preguntas que deben ser respondidas.

“El hecho de que escuchemos que la gente sabía que había un hombre en este techo con un arma y estaban tratando de llamar la atención de la policía mientras el presidente estaba en el podio es increíblemente motivo de preocupación, y creo que muy frustrante para todos, porque creemos que nuestros presidentes y expresidentes, nuestros candidatos a presidentes, tienen el más alto grado de protección, y algo tan simple parece haberse perdido”, dijo Turner.

En el lado del Senado del Capitolio, donde los demócratas tienen el control, los legisladores también estaban tomando medidas para examinar el intento de asesinato.

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales anunció el lunes que iniciaría una investigación. El presidente Gary Peters y el miembro de mayor rango Rand Paul enviaron una carta conjunta a altos funcionarios de la administración solicitando su comparecencia.

También el lunes, los miembros republicanos del Comité Judicial del Senado solicitaron “urgentemente” que el presidente demócrata del comité, Dick Durbin, programe una audiencia.

