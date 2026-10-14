Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Conmoción en San Francisco: asesinan a la subjefa policial retirada Ann Mannix y a su hija en un presunto homicidio-suicidio

La histórica pionera del DPSP, primera mujer en integrar y liderar el equipo SWAT, fue atacada por su exesposo, el exsargento Kevin Mannix, quien se quitó la vida tras el tiroteo en el condado de Marin.

Integrantes del Departamento de Policía de San Francisco llegaron al lugar. La institución lamenta la trágica pérdida de la subjefa retirada Ann Mannix y su hija Katherine.

Una tragedia sacudió a la comunidad policial de California tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida en una residencia de Strawberry, en el condado de Marin. Entre las víctimas se encuentra la subjefa retirada del Departamento de Policía de San Francisco (DPSP), Ann Mannix, pionera de la institución, y su hija Katherine Elizabeth Mannix, de 24 años, en lo que las autoridades investigan como un doble homicidio seguido de suicidio.

El presunto autor del ataque fue identificado como su exesposo —de quien se encontraba separada—, el exsargento retirado Kevin Mannix, de 68 años, quien se habría quitado la vida tras disparar contra su familia.

Trayectoria histórica y legado en el DPSP

Ann Mannix comenzó al cuerpo en 1986 y en 35 años de carrera alcanzó el rango más alto jamás ocupado por una mujer en la historia del departamento (KRON 4)

Ann Mannix dejó una huella sin precedentes dentro del Departamento de Policía de San Francisco. Sanfranciscana de cuarta generación y proveniente de una familia con profundas raíces en las fuerzas de seguridad, ingresó al DPSP en 1986, poco más de una década después de que la institución comenzara a incorporar mujeres en patrullaje.

A lo largo de su carrera ascendió de manera constante: fue nombrada teniente en 2003, comandante en 2015 y subjefa en 2018. Durante su trayectoria se convirtió en la primera mujer en integrar y posteriormente liderar el equipo SWAT de la ciudad. Al momento de su retiro en 2021, figuraba como la oficial de mayor rango entre las mujeres en la historia de la institución, habiendo dirigido las oficinas de Operaciones de Campo y Operaciones Especiales.

Los hechos y la investigación en Strawberry

Katherine, conocida como Katie, era la hija menor de la pareja; los Mannix tendrían al menos otros dos hijos que no estaban presentes en el momento del hecho (@katie.mannix.98)

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo en el domicilio familiar ubicado en Strawberry Circle, cerca de Mill Valley.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de Marin acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia al 911 realizada desde la propia vivienda. Al llegar, los agentes contactaron al denunciante —quien resultó ileso— y procedieron a asegurar el perímetro antes de ingresar y hallar los tres cuerpos. Aunque la identidad del informante no fue revelada oficialmente, fuentes citadas por The San Francisco Standard indicaron que se trataría del hijo adulto de la pareja.

El presunto agresor, Kevin Mannix, también sirvió durante 27 años en el DPSP —desempeñándose en gran parte en la Estación Taraval del barrio Sunset— antes de retirarse en 2018. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.

Profunda conmoción en el gremio policial

Exintegrante del mismo cuerpo que su esposa, Kevin Mannix es señalado por las autoridades como el presunto autor del hecho, aunque la investigación continúa abierta (ABC7 News Bay Area)

El suceso provocó un fuerte impacto dentro de las fuerzas de seguridad. La Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco (SFPOA) emitió un comunicado expresando su dolor: “La trágica pérdida de la subjefa retirada Ann Mannix, su hija Katie y el sargento retirado Kevin Mannix en un presunto homicidio-suicidio ha dejado a toda nuestra familia del DPSP en estado de conmoción”, señaló la entidad.

“No hay palabras que puedan capturar plenamente la profundidad de esta tragedia, ni respuestas simples a las dolorosas preguntas que todos nos estamos haciendo”, añadió el gremio.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube