Conmoción en San Francisco: asesinan a la subjefa policial retirada Ann Mannix y a su hija en un presunto homicidio-suicidio

La histórica pionera del DPSP, primera mujer en integrar y liderar el equipo SWAT, fue atacada por su exesposo, el exsargento Kevin Mannix, quien se quitó la vida tras el tiroteo en el condado de Marin.

Una tragedia sacudió a la comunidad policial de California tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida en una residencia de Strawberry, en el condado de Marin. Entre las víctimas se encuentra la subjefa retirada del Departamento de Policía de San Francisco (DPSP), Ann Mannix, pionera de la institución, y su hija Katherine Elizabeth Mannix, de 24 años, en lo que las autoridades investigan como un doble homicidio seguido de suicidio.

El presunto autor del ataque fue identificado como su exesposo —de quien se encontraba separada—, el exsargento retirado Kevin Mannix, de 68 años, quien se habría quitado la vida tras disparar contra su familia.

Trayectoria histórica y legado en el DPSP

Ann Mannix dejó una huella sin precedentes dentro del Departamento de Policía de San Francisco. Sanfranciscana de cuarta generación y proveniente de una familia con profundas raíces en las fuerzas de seguridad, ingresó al DPSP en 1986, poco más de una década después de que la institución comenzara a incorporar mujeres en patrullaje.

A lo largo de su carrera ascendió de manera constante: fue nombrada teniente en 2003, comandante en 2015 y subjefa en 2018. Durante su trayectoria se convirtió en la primera mujer en integrar y posteriormente liderar el equipo SWAT de la ciudad. Al momento de su retiro en 2021, figuraba como la oficial de mayor rango entre las mujeres en la historia de la institución, habiendo dirigido las oficinas de Operaciones de Campo y Operaciones Especiales.

Los hechos y la investigación en Strawberry

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del domingo en el domicilio familiar ubicado en Strawberry Circle, cerca de Mill Valley.

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de Marin acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia al 911 realizada desde la propia vivienda. Al llegar, los agentes contactaron al denunciante —quien resultó ileso— y procedieron a asegurar el perímetro antes de ingresar y hallar los tres cuerpos. Aunque la identidad del informante no fue revelada oficialmente, fuentes citadas por The San Francisco Standard indicaron que se trataría del hijo adulto de la pareja.

El presunto agresor, Kevin Mannix, también sirvió durante 27 años en el DPSP —desempeñándose en gran parte en la Estación Taraval del barrio Sunset— antes de retirarse en 2018. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.

Profunda conmoción en el gremio policial

El suceso provocó un fuerte impacto dentro de las fuerzas de seguridad. La Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco (SFPOA) emitió un comunicado expresando su dolor: “La trágica pérdida de la subjefa retirada Ann Mannix, su hija Katie y el sargento retirado Kevin Mannix en un presunto homicidio-suicidio ha dejado a toda nuestra familia del DPSP en estado de conmoción”, señaló la entidad.

“No hay palabras que puedan capturar plenamente la profundidad de esta tragedia, ni respuestas simples a las dolorosas preguntas que todos nos estamos haciendo”, añadió el gremio.