Los alcaldes de Kochi, Renca y Gdańsk se incorporan a la Junta Directiva del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía

La mayor alianza mundial de ciudades por el clima nombra a las alcaldesas V.K. Minimol y Aleksandra Dulkiewicz y al alcalde Claudio Castro para ampliar el liderazgo regional en el sur de Asia, América Latina y Europa.

BRUSELAS, BÉLGICA – El Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), la mayor alianza mundial para el liderazgo climático de las ciudades, basada en el compromiso de más de 14 000 ciudades y gobiernos locales de 150 países que representan a más de 1200 millones de personas, anunció el nombramiento de tres nuevos alcaldes para su Junta de Alcaldes y Líderes: V.K. Minimol, alcalde de Kochi, India; Claudio Castro, alcalde de Renca, Chile; y Aleksandra Dulkiewicz, alcaldesa de Gdańsk, Polonia. Este año, el GCoM celebra una década ayudando a las ciudades a traducir los compromisos climáticos globales en acciones locales. La incorporación de estos tres alcaldes reforzará la representación en las regiones del sur de Asia, América Latina y la Unión Europea y Europa Occidental, respectivamente, aportando liderazgo de primera línea y credibilidad regional para impulsar el progreso climático a través de la financiación, la resiliencia y las alianzas multinivel.

Junto a los copresidentes Michael R. Bloomberg, Enviado Especial de la ONU para la Ambición Climática y las Soluciones, y fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies, y Teresa Ribera, Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, los tres alcaldes impulsarán el liderazgo climático de las ciudades y fortalecerán la colaboración multinivel a nivel mundial.

«Las ciudades están liderando la lucha contra el cambio climático, desarrollando y probando ideas ambiciosas que mejoran la vida de sus residentes. Nos complace dar la bienvenida a los alcaldes Minimol, Castro y Dulkiewicz a nuestra Junta de Alcaldes y Líderes y esperamos trabajar con ellos para acelerar el progreso que están logrando las ciudades», declaró Michael R. Bloomberg, copresidente de GCoM, Enviado Especial de la ONU para la Ambición Climática y las Soluciones, y fundador de Bloomberg L.P. y Bloomberg Philanthropies.

En su nuevo cargo como miembro de la Junta de GCoM, la alcaldesa Minimol representará a los signatarios de GCoM en el sur de Asia, alentando a los alcaldes de toda la región a acelerar su compromiso para abordar el cambio climático. Con más de 30 años de servicio público y participación en la gobernanza local, la alcaldesa Minimol aporta al Consejo una profunda experiencia en justicia climática, crecimiento equitativo y resiliencia urbana. Anteriormente presidió comités permanentes clave, como los de Obras Públicas y Salud, y formó parte del equipo de liderazgo político de la Corporación Municipal de Kochi que apoyó el desarrollo de la Estrategia y el Plan de Acción de Biodiversidad Local de la ciudad. Como alcaldesa, ha impulsado el desarrollo urbano resiliente al clima, la movilidad sostenible y la gobernanza con perspectiva de género.

«Como alcaldesa de Kochi, comprendo profundamente las vulnerabilidades y el potencial innovador de las ciudades del Sur Global. Las ciudades lideran la transición hacia un futuro con bajas emisiones, y como miembro del Consejo del GCoM, estoy deseosa de aportar mi perspectiva para garantizar que las estrategias climáticas globales sean equitativas y representen las diversas realidades urbanas», declaró V.K. Minimol, alcaldesa de Kochi, India. “Los objetivos climáticos se alcanzan mejor cuando las políticas locales, regionales y nacionales están alineadas, y espero fortalecer la colaboración con organizaciones multinivel y mejorar el acceso al financiamiento climático”.

El alcalde Castro aporta diez años de liderazgo ambicioso en materia climática en Renca y en todo Chile a la Junta Directiva de GCoM. Bajo su liderazgo, Renca logró el cierre definitivo de su planta termoeléctrica de 62 años de antigüedad y ha plantado más de 85,000 árboles en el Parque Metropolitano Cerros de Renca. Ha desarrollado proyectos que abarcan la adaptación, soluciones basadas en la naturaleza y energía sostenible, y ha apoyado mecanismos institucionales y de financiamiento innovadores, incluyendo La Fábrica de Renca, una corporación municipal enfocada en el desarrollo local y la innovación que permite al municipio construir alianzas productivas con entidades públicas y privadas. El alcalde Castro forma parte del Consejo Asesor Subnacional de CHAMP y ha impulsado la participación de Renca en la Misión de Transiciones Urbanas y el programa de Alcaldes Campeones de la OCDE.

En Renca, hemos construido una agenda climática que vincula la mitigación, la adaptación y la energía con la justicia territorial y la cohesión social. En una región que enfrenta sequía estructural, calor extremo y acceso desigual a espacios verdes, hemos demostrado que la acción climática también es una política de equidad —afirmó Claudio Castro, alcalde de Renca, Chile—. Como miembro de la Junta Directiva de GCoM, trabajaré para ampliar el acceso a la financiación climática para las ciudades latinoamericanas, de modo que las soluciones y proyectos basados ​​en la naturaleza que nuestras ciudades ya tienen puedan finalmente recibir financiación.

La alcaldesa de Gdańsk, Dulkiewicz, participa activamente en la diplomacia subnacional europea y en redes de ciudades, promoviendo un enfoque integrado de la acción climática que abarca la mitigación, la adaptación y el acceso a energía limpia y asequible. Su trabajo ha incluido la movilidad sostenible, la calidad del aire, la gestión de residuos, la resiliencia hídrica, los espacios verdes y la eficiencia energética, todo ello respaldado por una planificación a largo plazo y la participación de las partes interesadas. Como miembro de la Comisión para la Energía y la Protección del Medio Ambiente,