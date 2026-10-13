“Keffe D” condenado a una pena de hasta cadena perpetua por el asesinato de Tupac Shakur

El exlíder pandillero de 63 años fue sentenciado en Las Vegas casi 30 años después del crimen; la justicia de Nevada lo halló culpable de organizar el ataque a tiros que acabó con la vida del legendario rapero.

Un tribunal de Las Vegas condenó este martes a Duane “Keffe D” Davis a una pena de entre 40 años de prisión y cadena perpetua por su participación en el asesinato del célebre rapero Tupac Shakur, ocurrido en septiembre de 1996.

Davis, de 63 años y antiguo dirigente de la pandilla South Side Compton Crips, se convierte en la única persona juzgada y condenada por el histórico crimen. En agosto pasado, un jurado lo había declarado culpable del delito de homicidio en primer grado con el uso de un arma mortal.

Aunque la fiscalía no identificó de manera conclusiva al autor material de los disparos, sostuvo que Davis organizó el ataque y suministró el arma de fuego utilizada en la emboscada. La legislación del estado de Nevada permite juzgar y condenar como autor a quien planifique o facilite la ejecución de un delito, aun cuando no haya disparado directamente.

Un ataque derivado de un enfrentamiento en el casino

Los hechos se remontan al 7 de septiembre de 1996, cuando Tupac Shakur y Marion “Suge” Knight, fundador del sello Death Row Records, asistieron al combate de boxeo por el título mundial de los pesos pesados entre Mike Tyson y Bruce Seldon en Las Vegas.

Tras la pelea, se desató un altercado en el casino MGM Grand entre el entorno de Shakur y Orlando “Baby Lane” Anderson, sobrino de Davis. El enfrentamiento se enmarcaba en la histórica rivalidad entre los South Side Compton Crips —grupo al que pertenecía Davis— y la Mob Piru, facción vinculada a Shakur, Knight y la discográfica Death Row.

Según la reconstrucción fiscal y los reportes de la agencia Reuters, horas después del incidente, Davis reunió a Anderson y a otros dos individuos a bordo de un Cadillac blanco para localizar a Shakur y Knight. El propio Davis admitió posteriormente ante las autoridades haber entregado un arma a los ocupantes del asiento trasero.

Cuatro disparos y la muerte de Shakur

Cerca del Strip de Las Vegas, el Cadillac alcanzó al BMW negro conducido por Knight, en cuyo asiento de acompañante viajaba Shakur. Desde la ventanilla del vehículo blanco, uno de los ocupantes abrió fuego de manera directa contra el automóvil del artista.

Shakur recibió cuatro impactos de bala y falleció seis días después, el 13 de septiembre de 1996, en un centro hospitalario a los 25 años de edad. Knight sufrió una herida leve provocada por un rozamiento de bala en la cabeza. La Justicia nunca determinó con certeza la identidad del tirador.

Autoincriminación pública y memorias

Durante décadas, las fuerzas de seguridad sospecharon de la implicación de Davis en el homicidio, pero carecían de pruebas suficientes para formular cargos formales. El punto de quiebre en la investigación se produjo años más tarde a raíz de las propias declaraciones públicas de Davis, sus apariciones en medios de comunicación, la publicación de sus memorias tituladas Compton Street Legend, y las grabaciones de reuniones secretas mantenidas con los investigadores.