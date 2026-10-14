La Guardia Costera de EE. UU. repatria a seis cubanos tras dos operativos de rescate en el Estrecho de Florida

Las intervenciones incluyeron la interceptación de una embarcación rústica y el auxilio a un pesquero averiado cerca de Cayo Hueso; un séptimo involucrado fue evacuado por emergencia médica.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) informó que la tripulación del guardacostas Isaac Mayo procedió a la repatriación de seis personas a Cuba el martes, tras completar dos operaciones de salvamento e interceptación desarrolladas en aguas del Estrecho de Florida.

En conjunto, ambas intervenciones involucraron a un total de siete ciudadanos cubanos. Mientras seis de ellos fueron devueltos a la isla, una séptima persona debió ser evacuada de urgencia a tierra firme para recibir atención médica especializada.

Rescate de una embarcación rústica y auxilio a un pesquero averiado

El primer operativo comenzó el pasado jueves, cuando una unidad aérea de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) avistó una embarcación rústica al suroeste de Cayo Sal. Tras ser localizada por un avión de la Guardia Costera, la tripulación del guardacostas Raymond Evans rescató a tres hombres cubanos. Fue precisamente uno de estos navegantes quien requirió el traslado médico a un centro hospitalario.

El segundo hecho tuvo lugar el domingo, a unas 46 millas al sureste de Cayo Hueso, cuando otra patrulla aérea detectó un barco pesquero cubano averiado con cuatro ocupantes a bordo. El guardacostas Isaac Mayo acudió al lugar para auxiliar a los tripulantes y ponerlos a salvo.

Protocolos y asistencia humanitaria en el mar

El comandante de la Estación Aérea de Miami, el capitán Aaron Ortenzio, destacó que este tipo de actuaciones reflejan el compromiso de la institución al combinar la vigilancia de las fronteras marítimas con la protección de la vida humana en el mar.

Por su parte, la Guardia Costera precisó que todas las personas sujetas a custodia marítima reciben alimentos, agua, alojamiento temporal y asistencia médica básica mientras las autoridades determinan su identidad y tramitan sus expedientes. El comunicado oficial no detalló la evolución ni el estatus legal actual de la persona evacuada por razones de salud.