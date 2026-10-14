Cuatro días después de Isaías, cerca de 54.000 usuarios siguen sin luz en Florida y van seis muertos

Los condados de Escambia y Santa Rosa concentran la mayoría de los apagones residuales, mientras más de 16.000 operarios trabajan en la restauración de la red y la limpieza de vías.

Cuatro días después de que el huracán Isaías atravesara la franja occidental de Florida (Panhandle) como un ciclón de categoría 2, cerca de 54.000 hogares y comercios continuaban sin suministro eléctrico en el noroeste del estado, según datos divulgados por CBS News a partir de reportes del News Service of Florida.

En el balance de la emergencia, el gobernador Ron DeSantis confirmó que el paso de la tormenta dejó un saldo de seis personas fallecidas en el estado: dos muertes atribuidas directamente al embate inicial del ciclón y cuatro vinculadas a accidentes ocurridos durante la fase de emergencia y trabajos de recuperación.

Escambia y Santa Rosa concentran la mayoría de los apagones

Tras el impacto del huracán, que inicialmente dejó a unas 450.000 viviendas y negocios a oscuras, un ejército de 16.000 trabajadores del sector eléctrico se desplegó por la región para restablecer el servicio a la gran mayoría de los usuarios afectados.

Sin embargo, los cortes residuales que persistían durante la tarde del martes se focalizaban en dos condados adyacentes:

Escambia: registró 23.380 clientes sin servicio.

Santa Rosa: contabilizó 24.240 abonados afectados.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la localidad de Vernon, en el condado de Washington, DeSantis explicó que las zonas que reunían condiciones de seguridad debían recuperar la luz antes del cierre de la jornada, mientras que los sectores con infraestructura colapsada requerirán intervenciones más complejas. “Las empresas de servicios consideran que podrán atender a los últimos usuarios que pueden recibir electricidad durante el resto del día”, sostuvo el gobernador.

Operativos de limpieza e inspección de infraestructura

En condados como Santa Rosa, severos daños en las líneas de distribución han impedido la reconexión inmediata. Por ello, cuadrillas estatales y municipales mantienen intensos operativos para retirar restos de árboles y escombros de las vías secundarias, con el fin de abrir paso a los camiones técnicos hacia las zonas residenciales más golpeadas.

DeSantis destacó que la población atendió oportunamente los llamados de prevención difundidos por las autoridades locales antes del arribo del ciclón, lo que contribuyó a mitigar mayores tragedias mientras avanzan las labores de reconstrucción en el oeste de Florida.