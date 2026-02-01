Costa Rica a las urnas para elegir presidente y renovar Congreso

Desde las 6:00 de la mañana (hora local), los centros de votación de Costa Rica abren sus puertas para una nueva elección general en la que el país definirá a su próximo presidente y renovará por completo el Congreso unicameral, compuesto por 57 escaños. La jornada se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, según el cronograma oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En total, más de 3,7 millones de personas están habilitadas para sufragar en todo el territorio nacional, en una elección que incluye dos papeletas: una para la fórmula presidencial —presidente y dos vicepresidentes— y otra para elegir a los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa en el próximo período.

A la carrera presidencial en el país centroamericano, de poco más de cinco millones de habitantes —según el más reciente censo de 2022—, se presentan al menos 20 candidatos que buscan reemplazar al actual mandatario, Rodrigo Chaves, quien no puede aspirar a la reelección.

El sistema electoral costarricense establece que un candidato puede ganar la presidencia en primera vuelta, solo si obtiene al menos 40 % de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes más votados deberán disputar una segunda ronda el 5 de abril.

Las autoridades electorales desplegaron 7.154 mesas receptoras de votos en centros educativos, edificios públicos y comunidades rurales, con un operativo especial de seguridad y logística para garantizar el desarrollo normal de la jornada, que contará con observadores internacionales para garantizar el proceso.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, el padrón para los comicios de 2026 está conformado por 3.731.788 ciudadanos, un aumento del 4,3 % respecto de la última elección nacional. Casi el 44 % de los votantes tiene entre 18 y 39 años, lo que convierte a los jóvenes y adultos jóvenes en uno de los grupos más numerosos del electorado.

Las elecciones también incluyen el voto de 67.270 costarricenses residentes en el extranjero, que podrán sufragar en 49 consulados ubicados en 42 países, principalmente en EE.UU., España, Canadá y países de Centroamérica, según datos oficiales del TSE. El padrón suma a 131.000 nuevos electores que votan por primera vez en una elección presidencial.