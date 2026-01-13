Costa Rica denuncia plan de asesinato contra el presidente Rodrigo Chaves

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, Jorge Torres, presentó este martes ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por presuntas amenazas sobre un plan para acabar contra la vida del presidente del país, Rodrigo Chaves.

“Hoy estoy acá para ejercer una denuncia penal, por una información que recibimos de fuente confidencial sobre la amenaza sobre la vida del presidente de la República […] Tomamos la acción de venir inmediatamente para que el trámite se acelere”, dijo Torres, en declaraciones a Noticias Repretel.

El funcionario explicó que en la alerta que recibieron les indican sobre “un pago de un sicario” para atentar contra el mandatario.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, confirmó la recepción de la denuncia e indicó que se realizó contra una mujer de apellidos Chinchilla Mora, recoge CR Hoy. Agregó que la acusación se sustenta en captura de pantalla de dispositivos electrónicos y conversaciones por mensajes.

“Tenemos la identidad de la persona. Es muy activa en redes sociales. Ellos aportaron una denuncia y en la denuncia se mencionan mensajes de WhatsApp(*)”, señaló el fiscal.

Comicios a la vuelta

La denuncia se presenta a dos semanas de que Costa Rica celebre comicios generales, que incluye la elección del nuevo presidente, dos vicepresidentes, y a los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa.

Los comicios están previstos para el próximo 1 de febrero y, de ser necesario, habrá balotaje el próximo 5 de abril entre los dos candidatos más votados. En este país no hay reelección consecutiva, por lo tanto, está previsto que Chaves termine su mandato el próximo 8 de mayo.