De la Espriella decreta tres días de duelo nacional tras el terremoto en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó, a partir del pasado 11 de agosto, tres días de duelo nacional luego del potente terremoto que sacudió el occidente del país suramericano, que hasta ahora dejó 190 personas fallecidas.

En las redes sociales circula una copia del decreto 1.172 de 2026 donde el Gobierno del país suramericano expresa su “profundo dolor” por el fallecimiento de personas como consecuencia del evento sísmico, que hasta ahora causó 1.679 heridos y 243 estructuras colapsadas.

La víspera, el mandatario firmó otro decreto para declarar la situación de desastre de carácter nacional, una medida que, según dijo, permitirá potenciar las acciones de atención en las zonas más afectadas y en el resto del país.