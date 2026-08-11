YouTube aumenta sus exigencias para monetizar con videos

YouTube ha aumentado sus exigencias para monetizar con videos y aplicará sus nuevas medidas a partir del 1 de febrero de 2027.

Los nuevos creadores de contenido que quieran ganar dinero con anuncios necesitarán 1.000 suscriptores y 8.000 horas de visualización en el último año, o 20 millones de reproducciones de videos cortos en los últimos 90 días.

Quienes ya estén en el programa de monetización no se verán afectados. Además, para cobrar por los videos cortos cada mes habrá que mantener 10 millones de reproducciones de esos videos en los últimos 90 días. La plataforma recalcó que, si no se llega a esa cifra, se sigue en el programa y se puede seguir ganando con los videos largos.