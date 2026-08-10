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70 muertos tras el potente terremoto en Colombia

El departamento de Risaralda es el más afectado hasta ahora.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La gente se reúne en las calles de Pereira después de que un fuerte terremoto sacudiera Colombia el 10 de agosto de 2026.

El potente terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia arroja al menos 71 muertos, según informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

En el desglose de víctimas mortales por departamentos se cuentan 40 en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y cuatro en Chocó.

“Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas entre las capitales, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, colapsos estructurales y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte”, apuntó Asocapitales.

Ante esta urgencia, el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella declaró la situación de desastre nacional. Además, encabeza una sala de crisis para centralizar las medidas a tomar.

Con este protocolo, “permitirá fortalecer la movilización y coordinación de capacidades institucionales para atender la emergencia”, detalló Asocapitales.

El epicentro fue en el municipio San José del Palmar, en Chocó, a aproximadamente 103 kilómetros de profundidad. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo confirmó como el sismo más fuerte de la última década registrado en el país sudamericano.

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