El pequeño pueblo español que teme de un colapso ante llegada masiva de turistas por eclipse solar

El pequeño municipio castellano Avellanosa de Muñó enfrenta “agobio” ante la posible llegada masiva de turistas tras ser destacado por la cadena británica BBC como el lugar más “atractivo” para presenciar el eclipse solar de este 12 de agosto.

“Estamos agobiadísimos, porque es un pueblo que no tiene medios ni está preparado para absorber tanta gente”, reconoció a la prensa el alcalde Enrique Ortega. La localidad, situada a medio camino entre Burgos y Aranda del Duero, cuenta con apenas 70 habitantes en verano y una decena en invierno, sin infraestructura turística, aparcamientos, bares ni servicios básicos.

Los planes iniciales preveían un acontecimiento familiar con veraneantes y una celebración privada en una bodega local, estimando una concurrencia que no superara las 150 personas. Sin embargo, tras la publicación del reportaje que destaca la belleza y la calma del lugar para contemplar el doble atardecer, el pueblo se viralizó en redes sociales.

El alcalde ha hecho un llamamiento para disuadir a la gente de visitarlo, advirtiendo de la falta de estacionamientos y servicios, así como también asegurando que la localidad no es distinta de otros lugares. Además, le preocupa el riesgo de incendio con altas temperaturas y solo dos cisternas de agua, por lo que ha instado a los visitantes hacerse responsables de sus acciones.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha definido una serie de puntos de interés alternativos para ver el eclipse, entre los que no está incluido el pueblo.