Más de 100 muertos y 1.500 viviendas afectadas en Colombia por terremoto

Al menos 111 personas murieron y 87 resultaron heridas a causa del potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes Colombia, informó en su primer balance oficial el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El reporte, a las 12:30 hora local, contabiliza 1.575 viviendas averiadas y 37 “completamente destruidas”. Además, unos 61 edificios colapsados y 18 vías afectadas.

Entre las infraestructuras deterioradas también enumeró 52 centros educativos, 18 centros de salud y 17 centros comunitarios.

Por último, hay seis aeropuertos dañados y “sin operación para vuelos comerciales”. Y un aeropuerto con afectaciones en su estructura, incluida su pista de aterrizaje.

“Este reporte lo voy a estar dando personalmente cada dos, tres horas, dependiendo de cómo vaya avanzando la situación”, comunicó De la Espriella.

Próxima declaratoria

En su pronunciamiento, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Bogotá, anunció que “en el transcurso del día” se decretará la situación de emergencia.

“Nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural”, manifestó el mandatario colombiano.

Como prioridad número uno, situó el “rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros”. De la misma forma, llamó a la unidad nacional en medio de esta calamidad. “No los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, expresó en alusión a las víctimas del sismo.

El epicentro fue en el municipio San José del Palmar, en Chocó, a aproximadamente 103 kilómetros de profundidad. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) lo confirmó como el sismo más fuerte de la última década registrado en el país sudamericano.