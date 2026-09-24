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Descubren en China el primer caso humano grave del virus Oya: Lo que se sabe de momento

La paciente presentó vómitos intensos y diarrea de más de diez veces al día.

Chinos aún caminan fuertemente protegidos tras el paso del Covid19. Foto Magnific

Científicos chinos han identificado el primer caso grave en humanos del virus Oya, transmitido por insectos como mosquitos y jejenes.

La paciente, una mujer de 54 años, ingresó con sepsis, fiebre de 40 °C, escalofríos, malestar y falta de apetito. Trabajaba en una granja de gansos en Qingyuan, provincia de Guangdong (China), y no tenía enfermedades previas ni inmunodeficiencia conocida. La sepsis es una reacción extrema del cuerpo ante una infección que puede dañar órganos

Los síntomas empeoraron: vómitos intensos y diarrea más de diez veces al día. Presentaba hemorragias en los ojos y pequeñas manchas de sangre en la piel. Los análisis mostraron glóbulos blancos altos, plaquetas bajas, daño grave del hígado y coagulación intravascular diseminada. Las pruebas para otros microbios habituales dieron negativo.

Al octavo día, un análisis del material genético de la sangre detectó el virus Oya. La cepa se parecía a otra encontrada antes en insectos de la misma región. Después, los expertos lo multiplicaron en un mini hígado humano de laboratorio, y el virus dañó su estructura. En ratones con defensas débiles, provocó hepatitis grave, inflamación intestinal, plaquetas bajas y trastornos de la coagulación.

Con cuidados de apoyo, la fiebre de la paciente bajó a los cuatro días y la diarrea cesó. Recibió el alta tras 19 días de internación, y su recuperación se confirmó el día 31. El caso demuestra que este virus, ya conocido en insectos, también puede causar enfermedad grave en humanos.

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