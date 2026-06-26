El Congreso de España aprueba moción que exige dimisión de Sánchez

El pleno del Congreso de España aprobó este jueves una moción del Partido Popular (PP) que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, informa la agencia EFE.

La iniciativa recibió el apoyo de los partidos Vox y Junts, así como de los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), con un total de 178 votos a favor y 171 en contra.

Además, se aprobó el punto que exige a Sánchez asumir la responsabilidad por los “casos de corrupción que involucran a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa” por él, mediante su dimisión.