BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoEl Congreso de España aprueba moción que exige dimisión de Sánchez
Mundo

El Congreso de España aprueba moción que exige dimisión de Sánchez

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Pedro Sánchez.

El pleno del Congreso de España aprobó este jueves una moción del Partido Popular (PP) que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, informa la agencia EFE.

La iniciativa recibió el apoyo de los partidos Vox y Junts, así como de los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), con un total de 178 votos a favor y 171 en contra.

Además, se aprobó el punto que exige a Sánchez asumir la responsabilidad por los “casos de corrupción que involucran a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa” por él, mediante su dimisión.

También te puede interesar

Un potente terremoto sacude a Japón

Terremoto de magnitud 6,7 sacude Filipinas

Se desploman las acciones de Apple

212 muertes por la primera ola de calor...

Iván Cepeda: “Abelardo de la Espriella es el...

Trump instó en privado a Zelensky a endurecer...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign