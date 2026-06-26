Cifra de muertos sube a 589 tras el doble terremoto en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes que el número preliminar de víctimas mortales en el país es de 589 personas, tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles.

“Debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos”, afirmó la mandataria.

“A esta hora también ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio, y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas”, agregó.

Por otra parte, explicó que se han limpiado vialidades para permitir que rescatistas venezolanos e internacionales puedan llegar a las zonas afectadas.

“Los rescatistas están distribuidos en las distintas zonas de desastres para salvar vidas. Vamos al rescate de las personas que están atrapadas, tapiadas, bajo escombros, y en esa labor nos encontramos sin descanso”, señaló.

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