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Reportan sismo de 4.6 grados que mueve el Pacífico de Nicaragua

El temblor se registró a 20 kilómetros al suroeste de El Tránsito, con una profundidad de 83 kilómetros.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto Magnific

Un sismo de magnitud 4.6 en la escala de Richter sacudió este jueves la zona del Pacífico de Nicaragua.

Según el Instituto de Estudios Territoriales (INETER), el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 20 kilómetros al suroeste de El Tránsito, con una profundidad de 83 kilómetros.

Habitantes de la zona reportaron que el sismo se sintió con moderada intensidad y tuvo una duración de varios segundos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas a causa del movimiento sísmico. Ver reporte de sismos en tiempo real para Centroamérica.

Reporte de Ineter…

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