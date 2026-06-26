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Trump afirma que Irán ataca barcos con drones en el estrecho de Ormuz

"Uno de los drones impactó de lleno contra la cubierta superior de un buque de carga grande y costosísimo", aseguró.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Estrecho de Ormuz.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha acusado este viernes a Irán de atacar barcos con drones en el estrecho de Ormuz.

“La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario en Truth Social.

“Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un gran y costoso buque de carga. Se produjeron daños, pero el barco pudo continuar su travesía. Nosotros derribamos otros tres drones. Obviamente, se trata de una violación insensata de nuestro acuerdo de alto el fuego”, afirmó.

Indicaciones contradictorias

El Financial Times reportó previamente que Estados Unidos e Irán dan instrucciones contradictorias a los barcos que navegan por el estrecho, lo que genera confusión sobre cuál es la ruta más segura para salir del golfo Pérsico.

Mientras la República Islámica advierte que los buques podrían sufrir “sanciones” y verse obligados a dar la vuelta si no solicitan permiso a Teherán para pasar cerca a la costa iraní, Estados Unidos y algunas aseguradoras occidentales recomiendan seguir una ruta por el lado omaní del estrecho, que, según afirman, cuenta con protección aérea estadounidense.

Un corredor de seguros de carga señaló que “los iraníes insisten en que los barcos utilicen la ruta iraní y paguen peajes”, mientras que EE.UU. “ordena a los barcos que utilicen la ruta omaní y los escolta con apoyo aéreo cercano”. “No hay mucha coordinación y todo va a terminar mal”, expresó.

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