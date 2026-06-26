Reportan el hallazgo sin vida de la comunicadora veracruzana Roxana Guzmán

Trasciende el posible hallazgo sin vida de la comunicadora veracruzana Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un grupo armado en su domicilio del municipio de Nanchital.

A 24 días de su desaparición, este jueves comenzó a circular la versión del presunto hallazgo de su cuerpo sin vida. De acuerdo con información difundida por el periodista Nacho Carvajal, durante la noche se desplegó un intenso operativo en un rancho ubicado entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste.

El operativo fue encabezado presuntamente por el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés, y la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. En el lugar habría sido localizado un cadáver con características físicas que corresponderían a la comunicadora, aunque hasta el cierre de esta nota las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad.

Durante el mismo operativo, fue detenida una persona identificada como José del Carmen “N”, quien presuntamente sería uno de los individuos que participó en el secuestro, según videos grabados por familiares de Roxana Guzmán al momento de la irrupción violenta en su vivienda.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.