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El milagroso rescate de una familia que quedó atrapada 11 días bajo los escombros en Venezuela

El grupo de sobrevivientes está compuesto por una mujer y tres menores de edad.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

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Un familia fue rescatada tras permanecer doce días atrapada bajo los escombros de un edificio que colapsó totalmente en el estado venezolano de La Guaira, declarado zona de desastre tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio.

El rescate se hizo la noche del pasado domingo entre los restos de la torre OPP 26, en el sector Caribe, ubicado en la parroquia de Caraballeda. Allí, conforme a los videos que circulan en las redes, permanecieron con vida entre las placas de concreto una mujer y tres menores de edad, entre los que se encuentra una bebé.

En las imágenes se observa cómo un grupo de rescatistas voluntarios trata de extraer a los niños, que se encuentran parcialmente atrapados entre los restos de la estructura.

“Papito, escúchame”

Uno de los hombres que participan en las labores, le pide a un niño que mantenga la calma, mientras que otro agrega: “Papito, escúchame, yo sé que te sientes presionado, no te muevas, si te quedas dormido ahí, mejor. Nosotros te vamos a sacar de ahí”.

Según la información de las plataformas sociales, los sobrevivientes habrían sido llevados a un centro asistencial donde se encuentran en condición delicada.

El pasado domingo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento se han contabilizado 3.342 personas fallecidas, 16.740 heridos y 6.462 rescatados. En total, según las cifras oficiales, 190 edificios colapsaron, la gran mayoría de ellos en La Guaira.

La tarde del 24 de junio dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas, se trata de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.

Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.

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