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Confirman la muerte de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada en Nanchital, Veracruz

La Fiscalía General del Estado identificó sus restos y detuvo a ocho presuntos involucrados en el crimen

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Periodista Roxana Guzmán Ramírez.

Veracruz, México – La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, quien había sido reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital. Los dictámenes periciales permitieron identificar científicamente los restos localizados en un rancho del sur de la entidad, confirmando que pertenecen a la comunicadora.

Roxana Guzmán era propietaria del portal digital Pulso Informativo Nanchiteco y su caso generó una amplia movilización por parte de organizaciones de periodistas y autoridades estatales y federales.

Ocho detenidos por el secuestro y homicidio

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía informó la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el secuestro y asesinato de la periodista. Entre ellos se encuentran Javier Iván “N” (alias Delta 1), José del Carmen “N” (Delta 7), Luis Arturo “N” (Delta 11 o El Pelón) y Karen Monserrat “N” (alias La Hiena).

Confirman muerte de Roxana Guzmán: esto se sabe del secuestro y desaparición de la periodista.

También fueron arrestados tres policías municipales de Ixhuatlán del Sureste identificados como Julio César “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes habrían brindado apoyo logístico al grupo delictivo.

El secuestro quedó grabado por cámaras de seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso.

Con este asesinato, suman tres periodistas asesinados en Veracruz durante 2026. Organizaciones civiles consideran a la entidad una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México.

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