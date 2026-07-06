¡De película! Ingeniero de 42 años finge su propio secuestro para huir de su pareja “tóxica” en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Un ingeniero de 42 años que era buscado desesperadamente por su familia apareció sano y salvo… pero con un giro inesperado.

Según la investigación de la UNAS-DPI, el hombre inventó toda la historia de su desaparición porque ya no quería seguir conviviendo con su pareja.

Para completar el montaje, durante los días que estuvo “desaparecido” sus familiares recibieron mensajes exigiendo un rescate de 40 mil lempiras.

Las autoridades confirmaron que todo fue una farsa del ingeniero para evitar el conflicto familiar.

¡Qué forma tan creativa (y cara) de poner punto final a una relación!