Memes de la caída de México 3-2 ante Inglaterra tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial 2026

Ciudad de México – La Selección Mexicana fue eliminada este domingo en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca. La ilusión del “¿Y si sí?” se apagó con un doblete de Jude Bellingham en solo tres minutos y un penal de Harry Kane. Fue la tercera derrota de México en juego oficial dentro de su propio estadio y la séptima eliminación consecutiva en esta fase.

El partido inició con una hora de retraso por tormenta, pero eso no enfrió al Azteca. Más de 80 mil aficionados llenaron el estadio con cánticos, “oles” y un ambiente lleno de euforia y orgullo mexicano.

México dominó los primeros 30 minutos. Raúl Jiménez tuvo una clara oportunidad al 15′ que Jordan Pickford salvó con un manotazo. Sin embargo, Inglaterra golpeó en el momento clave: Bukayo Saka centró y Bellingham anotó de palomita al 36′. Dos minutos después, Bellingham marcó el 2-0. El estadio enmudeció.

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó al 42′ para el 2-1. En el segundo tiempo, Inglaterra se quedó con diez por la expulsión de Jarell Quansah, pero Harry Kane convirtió un penal al 60′ (3-1). Jiménez, desde los once pasos, puso el 3-2 al 69′. No hubo más.

Con esta derrota, la racha de imbatibilidad del Tri en el torneo (396 minutos) llegó a su fin.

A pesar de la eliminación, el apoyo de la afición fue constante y las redes sociales se llenaron de memes que reflejaron el dolor y el orgullo de una hinchada que soñó en grande.

Los memes que cuentan el dolor de México

La afición mexicana procesó la eliminación como sabe hacerlo: con humor y con tristeza a partes iguales. Apenas sonó el pitido final, las redes sociales se convirtieron en un mural de memes que retrataron el golpe de quedar fuera del Mundial en casa, ante su propia gente, en su propio estadio.

Aquí los mejores memes: