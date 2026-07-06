China ejecuta una rara e inédita prueba de misil estratégico desde un submarino

La Armada del Ejército Popular de Liberación de China ha anunciado este lunes el exitoso lanzamiento de un misil estratégico desde un submarino de propulsión nuclear hacia una zona de alta mar en el océano Pacífico.

El lanzamiento se efectuó a las 12:01 (hora local) como parte del programa anual de entrenamiento de la Armada china. Según las autoridades militares, el proyectil transportaba una ojiva simulada y alcanzó con precisión el área designada para la prueba.

Pekín afirmó que la prueba fue planificada con antelación y que los países pertinentes fueron notificados previamente sobre la actividad.

La Armada china aseguró además que el ensayo se ajustó al derecho internacional y a las prácticas internacionales vigentes. Asimismo, subrayó que la prueba no estuvo dirigida contra ningún país.

Se trata del primer ensayo conocido de un misil disparado desde un submarino por parte de China desde 1982 y el primero del que se tiene constancia realizado desde un submarino de propulsión nuclear, indica South China Morning Post.