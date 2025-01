FT: La estrategia de Xi hacia Trump será “al estilo Don Corleone”

Según un experto de la revista, Pekín ya ha preparado tres respuestas ante las posibles políticas del próximo mandatario estadounidense.

El enfoque del presidente de China, Xi Jinping, hacia Estados Unidos bajo la Presidencia de Donald Trump estará marcado por “la claridad y la determinación”, destaca a The Financial Times Evan Medeiros, profesor de la Universidad de Georgetown, asesor principal de la empresa The Asia Group y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional del país norteamericano.

Según el analista, el mandatario chino ya ha dejado claro que los lazos con el futuro inquilino de la Casa Blanca tendrán “un carácter exclusivamente de negocios, aunque al estilo Don Corleone”. De la misma forma, Xi evitará acercarse a Trump, abogando, por el contrario, por responder con medidas de represalia tempranas y duras para obtener influencia. Fuentes de CBS reportaron que no se espera que Xi acuda a la toma de posesión del futuro mandatario estadounidense, el próximo 20 de enero.

Al mismo tiempo, Pekín señala que quiere mantener un diálogo y que está dispuesto a llegar a un acuerdo para suavizar el ritmo de la guerra comercial entre los países, enfatizó el experto.

Tres respuestas de Pekín

En este contexto, las preocupaciones del gigante asiático están relacionadas con una posible desvinculación económica más profunda bajo la Administración Trump, así como con el apoyo a la isla rebelde de Taiwán, que China considera parte integrante, y con intentos de contener y desestabilizar su economía, opina Medeiros. Según el profesor, dadas esas supuestas amenazas, Pekín prepara respuestas que se puede dividir en tres categorías: represalias, adaptación y diversificación.

Medeiros recuerda que el Gobierno chino ha desarrollado en los últimos años unas políticas iguales a las estadounidenses para establecer controles a la exportación, restricciones a la inversión e investigaciones regulatorias que, de la misma forma, son capaces de impactar a las compañías de la potencia norteamericana. “Para China, no tomar represalias sería una señal de debilidad interna y no haría sino animar a Trump”, enfatizó el exfuncionario de Seguridad.

El analista enfatiza que el gigante asiático ya ha empezado a encarnar esta táctica a finales del año pasado. Así, China, entre otras medidas, prohibió las exportaciones de una serie de metales y otros minerales clave para las esferas tecnológicas y militares de EE.UU., en respuesta a un nuevo paquete de restricciones de Washington contra la industria china de los semiconductores.

“China será la fuerza líder”

En lo relacionado con la estrategia de adaptación, el autor del artículo resalta que, desde otoño de 2023, Pekín ha apostado por un activo estímulo fiscal y monetario para ayudar a las empresas nacionales y a los consumidores. “Este cambio de política está generando algunos efectos positivos, aunque desiguales. Sin duda, era muy necesario, pero su alcance y naturaleza también se desarrollaron teniendo en cuenta una posible guerra comercial”, agrega Medeiros.

El enfoque de la diversificación, señala el experto, pasa por la ampliación de relaciones económicas del gigante asiático. En concreto, se traduce en discusiones sobre recortes arancelarios unilaterales sobre importaciones de Estados que no son socios de EE.UU. Medeiros recuerda que durante su visita a Perú “Xi inauguró un puerto de aguas profundas que podría remodelar el comercio de China con América Latina”, una región clave que es fuente de alimentos, energía y minerales.

Asimismo, el experto destaca que el presidente chino celebró el pasado diciembre una reunión con los líderes de las 10 principales organizaciones económicas internacionales y que lanzó un mensaje claro: que “China será la fuerza líder de la estabilidad económica mundial, la prosperidad y la apertura, y que se opone a toda forma de proteccionismo”.