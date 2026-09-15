Fue detectada una enorme mancha de petróleo en el estrecho de Ormuz (FOTOS)

En solo un día el derrame ha aumentado su tamaño en dos veces.

Una mancha de petróleo de 400 kilómetros cuadrados se desplaza en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Irán, tras una serie de ataques estadounidenses contra petroleros, según imágenes satelitales analizadas por el periódico Der Spiegel.

El derrame pudo generarse el pasado 8 de septiembre, informó Greenpeace. Un día después, la superficie afectada era de 200 kilómetros cuadrados, pero al día siguiente aumentó al doble.

La fuente de la contaminación podría ser el petrolero Riesco, que navega bajo bandera de Zimbabue. La última señal de ubicación del buque fue detectada cerca del lugar desde donde ahora fluye el crudo. Además, desde entonces no se han recibido más señales del Riesco.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) confirmó que había lanzado un ataque este martes contra el petrolero M/T Riesco, así como contra otras cuatro embarcaciones, que, según el cuerpo militar, pertenecían al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Asimismo, el país norteamericano atacó otros tres petroleros el pasado 5 de septiembre.