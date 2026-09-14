EE.UU. pone en órbita su primera arma espacial

De acuerdo con el secretario de la Fuerza Aérea, tiene el objetivo de defender a las fuerzas del país frente a eventuales “acciones hostiles de adversarios”.

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado por primera vez que cuenta con un arma ofensiva desplegada en la órbita terrestre.

El anuncio oficial fue realizado este lunes por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia anual Aire, Espacio y Ciberespacio, celebrada en el estado de Maryland. El funcionario justificó el despliegue bajo el argumento de proteger a las tropas estadounidenses y defender a las fuerzas del país frente a eventuales “acciones hostiles de adversarios”.

El reconocimiento marca un giro estratégico por parte de Washington, tras años de acusar a China y Rusia de ensayar maniobras ofensivas en el espacio mediante interferencias electrónicas o tecnología láser para poner en riesgo los satélites estadounidenses.

Aunque Meink rechazó precisar la naturaleza exacta del sistema desplegado, insinuó que la herramienta se empleará para tareas de “control espacial”. Bajo condición de anonimato, un funcionario militar detalló a The Washington Post que este armamento habilitaría al Pentágono a neutralizar satélites enemigos si estos son utilizados para rastrear o atacar objetivos estadounidenses.

Asimismo, la Administración estadounidense se encuentra desarrollando una red de misiles basados en el espacio, prevista como parte del futuro sistema de defensa antimisiles Golden Dome. Al ser cuestionado sobre las razones tras la repentina divulgación del programa, Meink se limitó a señalar que existen múltiples factores que determinan cómo se maneja públicamente esta información, enfatizando que la revelación resulta clave desde una perspectiva de disuasión militar.