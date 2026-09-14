Denunció en redes las secuelas de una cirugía y horas después se suicidó

La mujer identificada como Laura Rocío, tenía 40 años de edad y también tenía problemas con su familia.

Una mujer identificada como Laura Rocío, de 40 años de edad, decidió quitarse la vida, presuntamente luego de realizarse una cirugía que para ella había resultado mal porque le dejó marcas corporales.

De acuerdo con la prensa mexicana, la mujer se suicidó en Tijuana, México, durante la tarde de este domingo, tras denunciar en sus redes sociales que la operación no había salido como ella quería y que le había arruinado la vida.

“Esto va directamente para la doctora León, no me acuerdo cómo se llama, al caso que es una cirujana plástica que me arruinó la vida por completo, miren mis brazos como me los dejó horribles”, expresó Laura mientras mostradas las cicatrices que le dejó el proceso quirúrgico en su piel.

La mujer identificó a la médico como “Daniela León, cirujana plástica profesional en Capital Surgery, jamás, jamás, se vayan a operar con ella”, dijo en el video que compartió en sus redes sociales donde muestra las “horrendas” marcas corporales en el vientre y parte baja de la espalda que le dejó la cirugía plástica.

Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de atender a tiempo la salud mental y buscar ayuda profesional para evitar que situaciones de estrés cotidiano deriven en tragedias irreparables.😢 pic.twitter.com/BTkRoXMVXy — Tijuana, Decide (@Tijuana_Decide) September 14, 2026

En el video se observa a la mujer notablemente afectada y sin cordones en sus zapatos bajo un puente en una vía pública. De acuerdo con el reporte de la prensa local, la mujer se encontraba el Viaducto Elevado Tijuana, mismo lugar donde se privó de la vida al lanzarse al vacío, primer hecho de ese tipo registrado en ese lugar inaugurado en enero pasado.

Antes, la mujer aparece en otro lugar donde confiesa que tenía problemas familiares y quiso cortarse el cuello pero el elemento que utilizó no tenía filo. En la imagen se observa con un visible cuadro de depresión y una herida alargada a nivel de la garganta. En ese tramo de la grabación la víctima dice que nadie la quiere, que tuvo problemas con su hija y que seguramente después de su muerte todos descansarán, que nadie la visitará en su tumba y que por eso prefería dejar este mundo.