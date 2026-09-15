Ha sido descubierta una peligrosa organización criminal en el seno de la Policía de México

Los infiltrados informaban a los delincuentes sobre los operativos antes de que ocurrieran.

La fiscal del estado mexicano de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, reveló que “todas las policías” de esa jurisdicción “están infiltradas” por el crimen organizado.

“Obviamente, todas las policías están infiltradas. Hay muchas investigaciones que están en curso, y sí, todas las de los 20 municipios y la del estado también”, aseveró durante una entrevista con distintos medios reseñada por El Universal.

Las pesquisas del Ministerio Público descubrieron cómo se manejaba una estructura interna dentro de las instituciones policiales estatales y municipales, que se encargaba de informar a los grupos criminales sobre los movimientos de los uniformados. Por esa razón, la fiscalía pidió la remoción de los mandos para evitar que se filtrara la información sobre los operativos de las autoridades y garantizar así “el factor sorpresa”.

Los agentes que fueron separados de sus cargos están “ofendidos con la institución”, relató Heredia Verdugo, puesto que “estaban acostumbrados a que no se les detuviera, a hacer y deshacer, a que no se investigaran las extorsiones, que no se atendiera a las víctimas”.

La muerte de los abogados

La máxima representante del ente acusador de Nayarit recordó que Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera, dos abogados asesinados la semana pasada, trabajaban como defensores de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, el capturado líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Según reveló el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, ambos juristas se presentaron hace meses en la Fiscalía para amenazar a Heredia Verdugo y a él por no restituirles a sus representados 800 hectáreas recuperadas por Gobierno del estado en la Riviera Nayarit, luego de descubrir un fraude de casi 100.000 millones de pesos (unos 5,8 millones de dólares).

La fiscal considera que hay un reacomodo de las estructuras de mando del CJNG, por lo que han ocurrido hechos violentos en el estado.