Giro drástico e inesperado: El PSUV respalda acuerdo petrolero con EE.UU. tras años de retórica de resistencia armada

En un giro político de timón que ha tomado por sorpresa a la comunidad internacional —tras años de sostener una férrea retórica revolucionaria y militarista que declaraba al país listo para defender su soberanía y sus recursos petroleros por la fuerza armada frente a cualquier injerencia extranjera—, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció este sábado un histórico respaldo a la diplomacia energética directa con la Casa Blanca. El partido gobernante ha dejado temporalmente de lado el lenguaje de resistencia armada para avalar un esquema de cooperación mutua con su histórico adversario del norte.

Mediante un comunicado oficial emitido por su Dirección Nacional en Caracas, el PSUV expresó su “pleno respaldo a la compañera Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, ante los acuerdos firmados con el gobierno de Estados Unidos en materia energética”.

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Un cambio de prioridades ante la crisis

El pronunciamiento oficialista marca un notable cambio de paradigma, enfocándose ahora en el pragmatismo financiero antes que en el choque geopolítico. Desde la organización señalaron que “acompañamos los mecanismos de recuperación productiva que priorizan los intereses nacionales y permitan superar el impacto de más de una década de sanciones económicas, medidas coercitivas unilaterales e injustos bloqueos”.

De igual forma, la Dirección Nacional del partido justificó este acercamiento inédito al respaldar la conducción de Rodríguez, de quien afirmaron que “asume con firmeza y responsabilidad las riendas de este proceso, consciente de que el país requiere de soluciones reales para la reactivación económica, la recuperación de los servicios públicos, la atención de los afectados por el doble terremoto, la generación de empleos, y la recuperación del ingreso de los trabajadores”.

Para la organización oficialista, este histórico paso busca explotar los recursos subterráneos del país bajo una nueva óptica de desarrollo urgente. Según explicaron en el texto, “se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional para poner nuestras inmensas reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo nacional”.

Llamado a la disciplina partidista

A sabiendas del impacto que este viraje ideológico puede causar en sus bases más radicales, el partido gobernante hizo un enérgico llamado a la disciplina interna, insistiendo en que “el PSUV continúa férreamente unido en torno a nuestro Alto Mando Político, para transitar esta nueva etapa con inteligencia estratégica, unidad popular y conciencia revolucionaria”. Asimismo, recalcaron que “solo con cohesión interna y vigilancia patriótica podremos garantizar que los beneficios de este proceso reviertan en el pueblo”.

El comunicado concluye con una apelación a la reconstrucción colectiva, asegurando que “la patria se defiende y se reconstruye con el esfuerzo de todos”, y sellando el documento con su histórica proclama de combate: “¡Unidad, lucha, batalla y victoria!”.