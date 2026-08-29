EE.UU. devuelve a México la fortuna de un exfuncionario y este será su destino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que su Gobierno logró que EE.UU. le entregara 5,8 millones de dólares vinculados al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna (2006-2012), quien cumple una condena en ese país por complicidad con el Cártel de Sinaloa.

“¿Qué pasó después de que fue secretario de Seguridad Pública? Se dedicó a hacer negocios turbios. ¿Cómo? Con una empresa, diversas empresas que, según ellas, brindaban equipos relacionados con la seguridad, pero en realidad fueron fraudes al erario público, contratos que nunca entregaron lo que tenían que entregar o precios exagerados”, explicó la mandataria en conferencia de prensa, al precisar que los recursos fueron recuperados el pasado martes y ya se encuentran en las arcas mexicanas.

Sheinbaum recordó que García Luna, quien fue responsable de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico durante el Gobierno de Felipe Calderón, terminó condenado en 2024 a 38 años de prisión, ya que la justicia estadounidense demostró que, mientras ejerció su cargo, trabajó con el Cártel de Sinaloa.

No obstante, el funcionario cometió otros delitos. Sheinbaum señaló que, al dejar de ser servidor público y en complicidad con los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, García Luna creó una red de empresas que obtuvo millonarios contratos con el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en materia de seguridad, que en realidad resultaron en una cadena de corrupción con sobreprecios, pago de sobornos y lavado de dinero.

“Nuestro objetivo es que este recurso sea utilizado en escuelas en las montañas de Guerrero, en las zonas de mayor necesidad en el país”, anunció al revelar que México seguirá reclamando a EE.UU. más devolución de bienes producto de la corrupción y el narcotráfico.