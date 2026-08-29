Ordenan a exoperador de teleprónter de la Casa Blanca pagar 172.000 dólares: ¿qué pasó?

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) ordenó el viernes a Gabriel Pérez, exoperador del teleprónter de la Casa Blanca, pagar una multa por haber ganado más de 100.000 dólares apostando sobre el contenido de los discursos del presidente estadounidense, Donald Trump, en un mercado de predicciones.

Según el acuerdo citado por Reuters, Pérez deberá devolver 107.539,02 dólares de las ganancias obtenidas y pagar una multa civil de 65.000 dólares, lo que hace un total de 172.539 dólares. Además, aceptó una prohibición de operar durante tres años y se ha comprometido a cesar y abstenerse de cometer nuevas infracciones de la Ley de Bolsas de Materias Primas y de las normas de la CFTC.

Cómo funcionaban las apuestas

El organismo indicó que Pérez negoció en Kalshi, una plataforma de mercados de predicción, contratos de “mercado de menciones” presidenciales entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, mientras trabajaba en la Casa Blanca. Estos contratos se pagan si en un discurso un presidente utiliza palabras o frases concretas.

Según la CFTC, el exoperador tenía acceso a los textos de Trump antes de que se pronunciaran y utilizó esa información confidencial en su propio beneficio.

La agencia precisó que la multa de 65.000 dólares supuso “un descuento sustancial” por su “cooperación ejemplar” con la investigación.