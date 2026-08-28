Trump anuncia “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la firma de un acuerdo sin precedentes con el Gobierno interino de Venezuela para el control de pozos petroleros en ese país suramericano.

A través de su cuenta en Truth Social, Trump señaló que el pacto alcanzado, que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” establece “el control mayoritario” de EE.UU. de más de 65.000 millones de barriles en reservas probadas del petróleo venezolano.

Según el mandatario, el acuerdo “más que duplica las reservas de petróleo de EE.UU.” y “aumenta considerablemente” su suministro de crudo, lo que, afirmó, contribuirá a reducir “sustancialmente” los precios de la gasolina en el país norteamericano.

Al mismo tiempo, sostuvo que la operación “ayudará a que Venezuela siga encaminándose hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad” y fortalecerá “enormemente” la relación entre Washington y Caracas.