Muere a los 34 años el monarca en ejercicio más joven del mundo

El reino de Tooro, situado en el oeste de Uganda, se encuentra oficialmente de luto tras confirmarse el fallecimiento de su monarca, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, a los 34 años de edad. La noticia fue comunicada formalmente el jueves por el primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, luego de una intensa oleada de rumores que se había propagado a través de las redes sociales.

En un mensaje de concordia dirigido a la población, el alto funcionario instó a mantener la calma y la cohesión social: “Anuncio el fallecimiento de su majestad el Omukama de Tooro [el título oficial del monarca]”, escribió, añadiendo inmediatamente palabras de tranquilidad sobre el porvenir de la dinastía: “La continuidad de la Corona está asegurada. Su majestad deja un príncipe como heredero, cuya identidad se revelará en el momento adecuado, conforme a las tradiciones de Tooro”.

Hasta el momento, las autoridades del reino no han precisado detalles sobre las causas del fallecimiento, la naturaleza de una posible enfermedad o el lugar donde el soberano se encontraba recibiendo tratamiento médico.

Un reinado de récord Guinness

Nacido el 16 de abril de 1992, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV asumió el trono de Tooro en 1995, con tan solo tres años de edad, tras la muerte de su padre, el monarca Patrick Matthew Kaboyo Olimi III. Debido a su temprana entronización, el joven rey poseía el récord mundial Guinness como el monarca tradicional en ejercicio más joven de todo el planeta, liderando su territorio durante casi tres décadas.

El anuncio de su deceso coincide de manera imprevista con un importante acontecimiento para el bienestar del país. Apenas un día antes del reporte real, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio oficialmente por concluido el brote de ébola (provocado por el virus Bundibugyo) en Uganda, tras registrarse un periodo de 42 días consecutivos sin que se confirmara ningún caso nuevo en el territorio.