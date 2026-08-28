Trump se pronuncia sobre Ormuz: “Esa maldita cosa está abierta”

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el jueves que el estrecho de Ormuz está abierto actualmente.

“Esa maldita cosa está abierta. La respuesta iraní es muy débil. No quieren que volvamos a ir contra ellos. Ese es todo el juego. Lo demás no importa”, declaró Trump en una entrevista a Axios publicada este viernes.

Al mismo tiempo, el medio indica que, aunque el número de barcos que atraviesan el estrecho y la cantidad de petróleo exportado a través de él siguen muy por debajo de los niveles previos a la guerra, la realidad sobre el terreno ha mejorado.

Según funcionarios estadounidenses, Teherán ha perdido gran parte de su control sobre el estrecho y el Ejército estadounidense controla de forma efectiva la mayor parte, pese a que desde el lado iraní siempre han afirmado que mantienen control total sobre el paso marítimo.

Asimismo, más de 200 objetos similares a minas han sido retirados del paso principal del estrecho, señala Axios. Desde el país norteamericano afirman que solo 11 eran minas reales y que solo unas pocas estaban colocadas correctamente.

En las últimas semanas, el tráfico por el canal sur ha aumentado hasta 20 o 30 petroleros cada noche, que transportan una media de 9 a 10 millones de barriles, agregaron los funcionarios. Eso equivale aproximadamente a la mitad del volumen anterior a la guerra, precisa el periódico.

Irán ha insistido en repetidas ocasiones que el estrecho sigue cerrado, pese a las afirmaciones de las autoridades estadounidenses, y advirtió que no se reabrirá hasta que EE.UU. “corrija su comportamiento”. También aclaró que más del 50 % de la costa del golfo Pérsico pertenece a la República Islámica y que, por tanto, le corresponde gestionar el paso marítimo. Además, ha reiterado su voluntad para poner fin a la guerra y su oposición a los “belicistas”.