Imágenes satelitales muestran daños en las bases de EE.UU. en Oriente Medio tras ataques iraníes

La agencia iraní Fars publicó este domingo nuevas imágenes satelitales que muestran, según se afirma, daños evidentes en instalaciones militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin.

El medio detalló que en las imágenes se observan “daños en edificios y otra infraestructura militar en varios emplazamientos, con marcas de impacto visibles y daños estructurales en las zonas identificadas como parte de las instalaciones atacadas”.

Se subraya que se trata de nuevos indicios del impacto de los ataques de misiles lanzados en julio por la República Islámica contra objetivos del país norteamericano en Oriente Medio y la magnitud de los daños sufridos por las instalaciones.

El pasado 8 de julio, Donald Trump dio por terminado el alto el fuego conseguido en la noche del 17 al 18 de junio, después de lo cual las fuerzas estadounidenses lanzaron varios ataques contra Irán. Washington acusó a Teherán de atacar buques comerciales en Ormuz.

Irán, por su parte, denunció violaciones de EE.UU. del memorándum de entendimiento y respondió con diversos ataques a bases militares estadounidenses en Oriente Medio.