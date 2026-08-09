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Joven muere por inhalación de monóxido de carbono en Pasaco, Jutiapa

Yesenia Castillo utilizó un generador eléctrico dentro de un local comercial; autoridades advierten del peligro

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Lugar donde murió la joven.

Pasaco, Jutiapa – Una joven identificada como Yesenia Castillo perdió la vida en un local comercial del municipio de Pasaco tras inhalar monóxido de carbono.

Según información preliminar, la víctima habría utilizado una generadora de electricidad a base de combustible dentro del establecimiento. Este tipo de equipos produce monóxido de carbono (CO), un gas tóxico e inodoro que puede acumularse rápidamente en espacios cerrados y representar un grave riesgo para la vida.

Yesenia Castillo.

Elementos de Bomberos Departamentales Municipales de la 29ª Compañía, a bordo de la unidad AD-49, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Al realizar la evaluación correspondiente, constataron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades hacen un llamado a la población para evitar el uso de generadores, motores o equipos que funcionen con combustible dentro de viviendas, negocios o espacios cerrados.

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