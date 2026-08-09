Sicarios ingresan a hospital en Costa Rica y asesinan a paciente

Nicoya, Costa Rica – Un violento hecho se registró durante la madrugada de este sábado en un hospital de Nicoya, donde hombres armados y encapuchados ingresaron al centro asistencial para acabar con la vida de un paciente.

La víctima fue identificada como Arnoldo Valverde Matarrita, de 32 años, quien se encontraba recuperándose de lesiones que había sufrido previamente.

Según los primeros reportes, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los sujetos ingresaron al hospital y le dispararon en al menos 14 ocasiones, provocándole la muerte.

Las autoridades costarricenses investigan el crimen para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

El hecho ha generado conmoción debido a que el ataque ocurrió dentro de un centro hospitalario.