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Sicarios ingresan a hospital en Costa Rica y asesinan a paciente

Hombres armados y encapuchados mataron a Arnoldo Valverde Matarrita, de 32 años, de al menos 14 disparos en el hospital de Nicoya

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El paciente no logró sobrevivir tras el ataque.

Nicoya, Costa Rica – Un violento hecho se registró durante la madrugada de este sábado en un hospital de Nicoya, donde hombres armados y encapuchados ingresaron al centro asistencial para acabar con la vida de un paciente.

La víctima fue identificada como Arnoldo Valverde Matarrita, de 32 años, quien se encontraba recuperándose de lesiones que había sufrido previamente.

Según los primeros reportes, alrededor de las 3:00 de la madrugada, los sujetos ingresaron al hospital y le dispararon en al menos 14 ocasiones, provocándole la muerte.

Las autoridades costarricenses investigan el crimen para determinar el móvil del ataque y localizar a los responsables.

El hecho ha generado conmoción debido a que el ataque ocurrió dentro de un centro hospitalario.

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