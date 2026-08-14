Irán denuncia contaminación de crudo en el Golfo tras ataques de EE.UU.

Los ataques estadounidenses contra instalaciones de infraestructura energética iraníes han provocado contaminación petrolera en la costa iraní del golfo Pérsico, denunció el viceministro de Relaciones Exteriores del país persa, Kazem Gharibabadi, el jueves en redes sociales.

El diplomático mencionó específicamente los devastadores efectos en la isla más grande del estrecho de Ormuz. “La contaminación por petróleo en la costa de la isla de Qeshm es consecuencia de la agresión militar extranjera en la región. Este daño ambiental en la costa iraní del golfo Pérsico subraya la necesidad de que Irán, como Estado costero, defina e implemente un mecanismo de gestión para el estrecho de Ormuz”, señaló.

Tanto EE.UU. como Irán afirman mantener el control sobre esta ruta marítima clave, por la que transitaba un 20 % de los suministros marítimos de petróleo mundiales antes del conflicto actual.

Previamente, este lunes, el presidente Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz “está ahora abierto” y que la única instancia que tiene el control del estrecho “es la Armada de EE.UU.”, que ha logrado establecer contra los puertos iraníes “un bloqueo” que “ha sido infalible”. En el mismo orden, aseguró que será Washington el que decida quién puede transitar por allí.

Mientras, el país persa enfatizó que las declaraciones estadounidenses sobre el paso normal de embarcaciones por la vía estratégica son “mentiras fabricadas y falsedades” que reflejan la desesperación e impotencia del Ejército de EE.UU.

“El estrecho de Ormuz, como en el pasado, permanece bajo la completa gestión y control de la República Islámica de Irán, y ningún buque comercial o petrolero puede o podrá tener paso seguro por el estrecho sin el permiso y supervisión de las poderosas Fuerzas Armadas de Irán”, aseveraron desde el Cuartel General Central Jatam al Anbiya.