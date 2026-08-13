Algo “inesperado” aparece en Marte

El rover Perseverance de la NASA realizó un hallazgo en 2025 que desconcertó a científicos en la Tierra: detectó rastros de corindón, un mineral que en la Tierra forma rubíes y zafiros. El hecho fue desarrollado en un artículo en Geophysical Research Letters.

El descubrimiento fue descrito por sus autores como “inesperado”, debido a las implicaciones que tiene acerca de las condiciones necesarias para su formación y para lo que su presencia podría indicar sobre el entorno geológico en Marte.

“Su formación generalmente requiere composiciones globales enriquecidas en aluminio y empobrecidas en silicio, y típicamente se forma ya sea a altas temperaturas o en asociación con procesos tectónicos”, escribieron A.M. Ollila y sus colegas en su artículo. “Por lo tanto, su detección en rocas marcianas es sorprendente”.

Un patrón conocido

El problema no sería la falta de calor en Marte, sino la química requerida. En ese marco, el equipo analizó rocas pálidas ricas en plagioclasa y aplicó espectroscopia de luminiscencia resuelta en el tiempo, que usa un láser para excitar átomos y medir la luz emitida.

Cuando el Perseverance realizó este análisis en las tres muestras de plagioclasa, los espectros resultantes devolvieron la firma distintiva del corindón con cromo. No se trata de rubíes visibles en superficie, sino de evidencia espectral de un comportamiento visto en la formación del rubí, según explicó el reporte de Science Alert.

Esto llevó a la pregunta central: ¿cómo puede Marte generar algo que se comporta como los rubíes? Hay hipótesis, pero no se ha llegado a explicaciones concluyentes por falta de pruebas.

“Si se obtuviera una muestra del núcleo de este afloramiento y se trajera a la Tierra, podrían realizarse muchas más pruebas para determinar de manera concluyente cómo se formó este corindón, lo que proporcionaría una comprensión más completa de la historia marciana”, escribieron los autores.